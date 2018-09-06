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PTT, dünya posta sektörüne yön vermeye devam ediyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Etiyopya'da düzenlenen Dünya Posta Birliği 2. Olağanüstü Kongresi'nde sektörün geleceğine yönelik tarihî kararlara imza atıyor

06.09.2018 - 16:02 | Güncelleme:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT A.Ş.), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) 2. Olağanüstü Kongresi'nde ülkemizi başarıyla temsil ediyor. UPU İdari Konsey Başkanı olarak sektöründe söz sahibi ve karar alıcı bir konumda bulunan Şirket, bu tarihî kongrede de yenilikçi vizyon ve stratejileriyle postanın geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.



PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği'nin 144 yıllık tarihinde ikinci kez gerçekleştirilen Olağanüstü Kongre'nin açılış töreninde Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, Etiyopya Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ubah Mohammed Hussien, UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein, çeşitli ülkelerden bakanlar ve bine yakın delegeye hitaben bir konuşma yaptı. Posta sektörünün mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Bozgeyik, "Posta sektörü tarih boyunca insanların haberleşme ihtiyacını en iyi ve hızlı şekilde karşılayabilmenin gayreti içinde olmuştur. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen şartlar karşısında zaman zaman zorluklar yaşanmış olsa da çağın gereklerine göre hareket edilerek sektörün ayakta kalması sağlanmış, dünyanın tüm coğrafyalarında insanlara posta hizmeti sunulmaya devam edilmiştir. Posta sektörünün içinde bulunduğu durumu sürekli analiz ederek hem olası risklere karşı önlemler alan hem de değişimin getirdiği zorlukları yeni fırsatlara dönüştüren Dünya Posta Birliği, stratejilerini de bu doğrultuda belirli aralıklarla güncellemektedir" dedi.

"En önemli adımı İstanbul Kongresi'nde attık"

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, hızla dijitalleşen dünyanın posta sektörüne etkilerine değinerek, "Posta idareleri için hem zorluklar hem fırsatlar yaratan dijital dönüşüm, sektörümüzün bireysel ve kurumsal müşterilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermesini bir zorunluluk haline getirirken hizmetlerde çeşitlenmeyi de kaçınılmaz kılmaktadır. Bizler bu değişimin en büyük adımını, Birliğin en güncel eylem belgesi olarak şekillendirdiğimiz ve İstanbul'daki 26. Dünya Posta Kongresi'nde kabul ettiğimiz İstanbul Dünya Posta Stratejisi ile attık. Yeni stratejimizin temelini oluşturan posta ağlarının entegrasyonu, işbirliğinin güçlendirilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi konuları, Birliğimizin gelecek vizyonunun en net fotoğrafıdır" dedi.


Genel Müdür Bozgeyik konuşmasında Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında posta sektörünün taşıdığı önemi de vurgulayarak, "Dünya Posta Birliğimiz, dünyada yoksulluğu ve açlığı sonlandırmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, sürdürülebilir yaşam alanları tesis etmek gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi adına kritik roller üstleneceğinin altını önemle çizmiştir" ifadelerini kullandı. Olağanüstü Kongre'nin sektör adına faydalı sonuçlar ortaya koymasını temenni eden Kenan Bozgeyik, sıcak misafirperverlikleri için Etiyopyalı yetkililere teşekkür etti.

Kapsamlı paneller, verimli ikili görüşmeler

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, başkanlık ettiği Açılış Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise Olağanüstü Kongre'de "Birliğin Çalışma Yöntemi-UPU Reformu", "Entegre Ürün Planı", "Entegre Ücretlendirme Planı", "Emeklilik Fonu" gibi son derece önemli konuların görüşülüp karara bağlanacağını belirterek, "Beş gün boyunca yürütülecek müzakereler sayesinde Dünya Posta Birliğimizi daha etkin kılmayı ve sektörümüzün verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Kongre'deki Bakanlar Strateji Konferansı'nda ise Sayın Bakanlar ve diğer üst düzey karar alıcıların değerli katkılarıyla posta işletmeleri ve genel olarak posta sektörünün vatandaşlara nasıl daha iyi hizmet verebileceğini istişare edeceğiz" dedi. Genel Müdür Bozgeyik, konuşmasını, "Güzel Afrika kıtasının değerli ismi Nelson Mandela'nın bir sözünü hatırlatmak istiyorum: 'İnsanlar kararlı olduklarında her şeyin üstesinden gelebilir.' Ortak kararlılığımızın Birliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek tamamladı.

Etiyopya'da UPU 2. Olağanüstü Kongresi'ne yönelik basın toplantısına da katılarak tarihî organizasyonla ilgili görüşlerini paylaşan Kenan Bozgeyik, ayrıca son derece verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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