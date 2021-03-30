PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor.

PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor
AA

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor.

Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini söyledi. Gülten, şöyle konuştu:

"Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye'mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni projeyle ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Gülten, "Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Avantajlı Paketler

Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu link ile ödeme, sanal POS ve yeni nesil akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, ücretsiz hesap, kart, fatura ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan iş yerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyenler https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iş yerlerinden başvurularını tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla, masraflarla uğraşmadan satışa başlayabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME