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PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Posta ve iletişim hizmeti Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda 55 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. PTT personel alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunacak adaylar PTT personel alımı ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte PTT personel alımı 2022 başvuru formu ve konuya ilişkin merak edilenler...

  • 01
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    PTT Personel alımı 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen personel alımı tarihi milyonlarca vatandaşımız tarafından araştırılıyor. Peki, PTT Personel alımı başvuru ne zaman? PTT personel alımı başvuru koşulları nelerdir? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

    PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.
  • 02
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
  • 03
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI
    Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.
  • 04
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    PTT BAŞVURU FORMU
    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.
  • 05
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    PTT PERSONEL ALIMI KOŞULLARI

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
    istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • 06
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

    d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış
    olduğunu belgelendirmiş olmak.

    e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
    olmak.

     
  • 07
    PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

    f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

    i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

    j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    (2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına

    girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

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