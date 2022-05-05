Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) bu sene içerisinde 55 bin yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Duyurunun ardından PTT personel alımı son duruma ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. PTT başvuru tarihleri ve PTT başvuru koşulları başvuruda bulunmayı düşünen vatandaşlarımızın gündeminde. İşte PTT personel ve işçi alımı ile ilgili merak edilenler

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

55 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği PTT personel alımı başvurularına ilişkin net tarih henüz belli olmadı. PTT personeş alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.