PTT'nin 1100 personel alımı yapacağını öğrenen vatandaşlar gerekli şartları yerine getirmek istiyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, şartlar neler? PTT 1100 personel alımını hangi kadrolara yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor.

Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

PTT NE KADAR PERONEL ALACAK?

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Konuya dair PTT'den resmi açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

PTT 2018/1 PERSONEL ALIMINDA SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sınav komisyonunca sözlü sınava katılacak adayların; genel kültür ile mesleki yeterlilikleri, özgüven ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve kavrama hızı, sözlü ifade yeteneği, fiziki duruşu ile hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri ölçülecektir. PTT’nin çalışma koşullarına uygunlukları değerlendirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda adayların başarılı sayılması için asgari 70 puan alması gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen adres, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmekte olup aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır.

Tüm adayların T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylara, ilişikte belirtilen Genel Kültür ve Mesleki Alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

Adayların 2018/1 personel alımı sınavı başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler sözlü sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilecektir.

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