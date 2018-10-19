Posta ve Telgraf Teşkilat, Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin kişiyi ihtiyaç duyulan bölge ve pozisyonlarda görevlendirmek üzere yaptığı personel alım sınavı sonuçlarını kendi resmi sitesinde açıkladı. PTT kesin sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce aday, internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. İşte PTT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve konuya dair tüm detaylar...

PTT KESİN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT kesin sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 19 Ekim Cuma günü açıklanacağına dair bilgiler yer almıştı. PTT sınav sonuçlarının, kurumun programında herhangi bir aksilik olmaması halinde gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir resmi açıklama yapılmadı.

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PTT KESİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA

PTT kesin sınav sonucunda; Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, belirlenecektir.

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