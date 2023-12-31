Haberler Gündem PTT şubeleri yarın açık mı? Yarın yani 1 Ocak Pazartesi postaneler mı? İşte cevabı

PTT şubeleri yarın açık mı? Yarın yani 1 Ocak Pazartesi postaneler mı? İşte cevabı 1 Ocak Pazartesi yarın günü PTT şubelerinde işlem yapacak olanlar merak içerisinde "PTT 1 Ocak Pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru cevabını buldu. İşte "Postaneler 1 Ocak'ta yarın açık mı?" sorusunun cevabı... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:27 facebook

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PTT şubeleri yarın yani Ocak Pazartesi açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. PTT'den kargo göndermek ve kargo teslim almak isteyenler merakla "PTT pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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YARIN PTT ŞUBELERİ AÇIK MI? PTT şubeleri 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Bu nedenle PTT'den herhangi bir kargo, posta ve şubeden havale yapılamayacak.

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Ayrıca şubeler kapalı olacağı için de Pazartesi günü kargo teslimatı yapılmayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan ve teslim edilmeyen kargolar 2 Ocak Salı gününden itibaren teslimata çıkacaklar.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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