Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 16 12 3 1 32 13 19 39 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 8 6 2 27 14 13 30 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 9 2 5 25 18 7 29 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 9 1 6 25 17 8 28 5.FENERBAHÇE A.Ş. 16 8 3 5 26 20 6 27 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 8 3 5 26 25 1 27 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 3 6 26 24 2 24 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23 10.GALATASARAY A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23 11.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 6 4 6 23 25 -2 22 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 23 -3 21 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 3 7 21 25 -4 21 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 16 5 4 7 22 26 -4 19 16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18 17.GÖZTEPE A.Ş. 16 3 5 8 16 24 -8 14 18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16 4 2 10 14 29 -15 14 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 4 1 11 15 32 -17 13 20.KASIMPAŞA A.Ş. 17 2 5 10 16 27 -11 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ