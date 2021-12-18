Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|16
|12
|3
|1
|32
|13
|19
|39
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|16
|8
|6
|2
|27
|14
|13
|30
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|9
|2
|5
|25
|18
|7
|29
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|9
|1
|6
|25
|17
|8
|28
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|16
|8
|3
|5
|26
|20
|6
|27
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|8
|3
|5
|26
|25
|1
|27
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|6
|7
|4
|25
|16
|9
|25
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|16
|7
|3
|6
|26
|24
|2
|24
|9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|16
|6
|5
|5
|21
|20
|1
|23
|10.GALATASARAY A.Ş.
|16
|6
|5
|5
|21
|20
|1
|23
|11.GZT GİRESUNSPOR
|17
|6
|4
|7
|18
|15
|3
|22
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|6
|4
|6
|23
|25
|-2
|22
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|16
|6
|3
|7
|20
|23
|-3
|21
|14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|16
|6
|3
|7
|21
|25
|-4
|21
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|16
|5
|4
|7
|22
|26
|-4
|19
|16.ALTAY
|17
|5
|3
|9
|22
|28
|-6
|18
|17.GÖZTEPE A.Ş.
|16
|3
|5
|8
|16
|24
|-8
|14
|18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|16
|4
|2
|10
|14
|29
|-15
|14
|19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|16
|4
|1
|11
|15
|32
|-17
|13
|20.KASIMPAŞA A.Ş.
|17
|2
|5
|10
|16
|27
|-11
|11
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YORUMLAR