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Haberler Futbol Puan durumu 18 Aralık 2021! Süper Lig 17. hafta puan durumu
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Puan durumu 18 Aralık 2021! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 17. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Altay deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenildi. Bu akşam ise haftanın maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Puan durumu 18 Aralık 2021! Süper Lig 17. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig 17. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 16 12 3 1 32 13 19 39
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 8 6 2 27 14 13 30
3.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 9 2 5 25 18 7 29
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 9 1 6 25 17 8 28
5.FENERBAHÇE A.Ş. 16 8 3 5 26 20 6 27
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 8 3 5 26 25 1 27
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 3 6 26 24 2 24
9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23
10.GALATASARAY A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23
11.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 6 4 6 23 25 -2 22
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 23 -3 21
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 3 7 21 25 -4 21
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 16 5 4 7 22 26 -4 19
16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18
17.GÖZTEPE A.Ş. 16 3 5 8 16 24 -8 14
18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16 4 2 10 14 29 -15 14
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 4 1 11 15 32 -17 13
20.KASIMPAŞA A.Ş. 17 2 5 10 16 27 -11 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

17.12.2021 20:00 GZT GİRESUNSPOR 3 - 1 ALTAY

18.12.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR

18.12.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

18.12.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

18.12.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18.12.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

19.12.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

19.12.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19.12.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

19.12.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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