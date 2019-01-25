Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçlarının bu akşam başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmasıyla başlıyor. Bu haftanın kritik maçı ise liderlik yarışındaki Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşması olacak. İşte TFF 19. hafta puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 19. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 11 5 2 26 10 16 38 2.GALATASARAY A.Ş. 18 9 5 4 36 21 15 32 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32 4.KASIMPAŞA A.Ş. 18 9 2 7 37 29 8 29 5.TRABZONSPOR A.Ş. 18 8 5 5 34 26 8 29 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 8 5 5 31 23 8 29 7.ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28 8.ANTALYASPOR A.Ş. 18 8 4 6 19 21 -2 28 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24 10.BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22 11.GÖZTEPE A.Ş. 18 7 1 10 20 22 -2 22 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20 14.MKE ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20 15. FENERBAHÇE A.Ş. 18 3 8 7 17 25 -8 17 16.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 19 29 -10 17 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18 2 9 7 20 28 -8 15