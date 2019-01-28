Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçlarının sonuçları ile birlikte merak konusu oldu. Süper Lig'in 19. haftası Cuma günkü Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmasıyla başladı. Bugünkü Başakşehir - Kasımpaşa ve Fenerbahçe - Malatyaspor maçları ile sona erdi. İki maç da futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Fenerbahçe'nin Lig'deki kötü gidişatı için bu maç oldukça önemliydi. İşte TFF 19. hafta puan durumu ve maç sonuçları

PUAN DURUMU - 19. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 12 5 2 28 10 18 41 2.GALATASARAY A.Ş. 19 10 5 4 37 21 16 35 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32 4.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31 5.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 6 5 35 27 8 30 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 6 5 32 24 8 30 7.KASIMPAŞA A.Ş. 19 9 2 8 37 31 6 29 8.ANTALYASPOR A.Ş. 19 8 4 7 19 23 -4 28 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24 11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23 12.GÖZTEPE A.Ş. 19 7 1 11 20 23 -3 22 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21 14.FENERBAHÇE A.Ş. 19 4 8 7 20 27 -7 20 15.MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 3 9 7 23 29 -6 18 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17 18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17