Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçlarının bugünkü karşılaşmalarla devam ediyor. Maçlar sonuçlandıkça futbolseverlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oldu. Bugün gözler Malatyaspor ile lider Başakşehir'in karşılaşması ve Erzurumspor ile Galatasaray'ın maçında olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 24. hafta 3 Mart Cuma günü maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51 2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 11 8 5 47 32 15 41 4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36 5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35 6.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 7.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32 8.ANTALYASPOR A.Ş. 24 9 5 10 26 36 -10 32 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31 11.MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30 12.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24 6 10 8 32 33 -1 28 14. FENERBAHÇE A.Ş. 24 6 10 8 29 34 -5 28 15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27 16.GÖZTEPE A.Ş. 24 8 2 14 26 33 -7 26 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18