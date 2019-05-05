Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları Sivasspor ile Başakşehir maçı ile başladı, ve önemli bir galibiyeti kaçıran lider Başakşehir sahadan 1 puan ile ayrıldı. Gözler bu akşam liderlik yarışındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde. Derbiyi kazanan liderlik için oldukça önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 18 9 4 45 18 27 63 2.GALATASARAY A.Ş. 30 17 9 4 62 29 33 60 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 17 8 5 66 39 27 59 4.TRABZONSPOR A.Ş. 30 15 8 7 53 39 14 53 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 31 12 8 11 43 40 3 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 30 12 6 12 32 35 -3 42 7.ANTALYASPOR A.Ş. 31 12 6 13 35 51 -16 42 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 9 13 9 43 43 0 40 9.ATİKER KONYASPOR 30 8 14 8 33 33 0 38 10.KASIMPAŞA A.Ş. 31 11 5 15 49 56 -7 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 9 10 12 41 45 -4 37 12. FENERBAHÇE A.Ş. 31 8 13 10 38 42 -4 37 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 30 9 10 11 29 41 -12 37 14.MKE ANKARAGÜCÜ 31 10 7 14 33 48 -15 37 15.GÖZTEPE A.Ş. 31 10 3 18 32 38 -6 33 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 7 11 13 33 39 -6 32 17.BURSASPOR 31 5 15 11 25 36 -11 30 18.AKHİSARSPOR 31 6 7 18 30 50 -20 25 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.