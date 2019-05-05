Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları Sivasspor ile Başakşehir maçı ile başladı, ve önemli bir galibiyeti kaçıran lider Başakşehir sahadan 1 puan ile ayrıldı. Gözler bu akşam liderlik yarışındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde. Derbiyi kazanan liderlik için oldukça önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|31
|18
|9
|4
|45
|18
|27
|63
|2.GALATASARAY A.Ş.
|30
|17
|9
|4
|62
|29
|33
|60
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|30
|17
|8
|5
|66
|39
|27
|59
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|30
|15
|8
|7
|53
|39
|14
|53
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|31
|12
|8
|11
|43
|40
|3
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|12
|6
|12
|32
|35
|-3
|42
|7.ANTALYASPOR A.Ş.
|31
|12
|6
|13
|35
|51
|-16
|42
|8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|9
|13
|9
|43
|43
|0
|40
|9.ATİKER KONYASPOR
|30
|8
|14
|8
|33
|33
|0
|38
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|31
|11
|5
|15
|49
|56
|-7
|38
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|9
|10
|12
|41
|45
|-4
|37
|12. FENERBAHÇE A.Ş.
|31
|8
|13
|10
|38
|42
|-4
|37
|13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|30
|9
|10
|11
|29
|41
|-12
|37
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|10
|7
|14
|33
|48
|-15
|37
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|31
|10
|3
|18
|32
|38
|-6
|33
|16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|7
|11
|13
|33
|39
|-6
|32
|17.BURSASPOR
|31
|5
|15
|11
|25
|36
|-11
|30
|18.AKHİSARSPOR
|31
|6
|7
|18
|30
|50
|-20
|25
04.05.2019 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
04.05.2019 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 0 BURSASPOR
04.05.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3FENERBAHÇE A.Ş.
05.05.2019 16:00 AKHİSARSPOR 0 - 2 EVKUR YENİ MALATYASPOR
05.05.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 4 - 1ANTALYASPOR A.Ş.
05.05.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
06.05.2019 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR
06.05.2019 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
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