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Puan durumu 5 Mayıs! Spor Toto Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları (son maçlar)

Süper Lig puan durumu, 31. hafta maçları oynanırken taraftarlar merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşamki Galatasaray - Beşiktaş derbisi liderlik yarışının kaderini belirleyebilir. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda averajla lider duruma geliyor. Beşiktaş'ın derbiyi kazanması ise, Başakşehir'in sadece bir puan gerisinde ikinci sıraya yerleşmesi demek olacak. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? 5 Mayıs TFF Süper Lig puan durumu haberimizde

Puan durumu

Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları Sivasspor ile Başakşehir maçı ile başladı, ve önemli bir galibiyeti kaçıran lider Başakşehir sahadan 1 puan ile ayrıldı. Gözler bu akşam liderlik yarışındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde. Derbiyi kazanan liderlik için oldukça önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK31189445182763
2.GALATASARAY A.Ş.30179462293360
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.30178566392759
4.TRABZONSPOR A.Ş.30158753391453
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR31128114340344
6.AYTEMİZ ALANYASPOR30126123235-342
7.ANTALYASPOR A.Ş.31126133551-1642
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3191394343040
9.ATİKER KONYASPOR3081483333038
10.KASIMPAŞA A.Ş.31115154956-738
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR31910124145-437
12. FENERBAHÇE A.Ş.31813103842-437
13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR30910112941-1237
14.MKE ANKARAGÜCÜ31107143348-1537
15.GÖZTEPE A.Ş.31103183238-633
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31711133339-632
17.BURSASPOR31515112536-1130
18.AKHİSARSPOR3167183050-2025
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
03.05.2019 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

04.05.2019 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

04.05.2019 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 0 BURSASPOR

04.05.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3FENERBAHÇE A.Ş.

05.05.2019 16:00 AKHİSARSPOR 0 - 2 EVKUR YENİ MALATYASPOR

05.05.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 4 - 1ANTALYASPOR A.Ş.

05.05.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

06.05.2019 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR

06.05.2019 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

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