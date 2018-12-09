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Puan durumu! Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç sonuçları ve fikstürü | Güncel Süper Lig puan durumu

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig 15. hafta karşılaşmaları Cuma akşamı Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başlarken, yarın akşamki Ankaragücü Başakşehir maçı ve Kasımpaşa Kayserispor karşılaşmalarıyla sona erecek. Peki puan durumu nasıl? İşte Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu

09 Aralık 2018 Pazar, 17:02 | Güncelleme:

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Hafta, Cuma akşamındaki Alanyaspor Beşiktaş maçıyla başladı ve bugünkü Erzurumspor Malatyaspor, Bursaspor Antalyaspor ve Akhisarspor Fenerbahçe karşılaşmlarıyla devam etti. Ankaragücü Başakşehir maçı ve Kasımpaşa Kayserispor karşılaşmalarının ardından Süper Lig 15. hafta sona erecek. İşte, 15. hafta Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu ve Spor Toto Süper Lig fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA)

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA A.Ş. 14 8 2 4 31 21 10 26
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 4 4 25 17 8 25
4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 15 7 4 4 23 15 8 25
5.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 4 4 26 19 7 25
6.GALATASARAY A.Ş. 15 7 4 4 25 18 7 25
7.ANTALYASPOR A.Ş. 14 7 2 5 17 19 -2 23
8.ATİKER KONYASPOR 15 5 6 4 20 18 2 21
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 5 6 4 18 19 -1 21
10.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
11.BURSASPOR 14 4 7 3 16 14 2 19
12.GÖZTEPE A.Ş. 15 6 0 9 15 19 -4 18
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 5 1 9 11 20 -9 16
14.FENERBAHÇE A.Ş. 14 3 5 6 14 19 -5 14
15.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14
16.AKHİSARSPOR 14 3 4 7 16 25 -9 13
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 1 8 6 17 23 -6 11
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
07.12.2018 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

08.12.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

08.12.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 0 ATİKER KONYASPOR

08.12.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

09.12.2018 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 3 EVKUR YENİ MALATYASPOR

09.12.2018 16:00 BURSASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

09.12.2018 19:00 AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

10.12.2018 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

10.12.2018 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - KAYSERİSPOR
 

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