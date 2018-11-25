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Puan durumu - Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları! Spor Toto Süper Lig puan durumu

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının ardından merak ediliyor. Bu akşamki Kasımpaşa ve maçı liderlik yarışının gidişatı için önem arz ederken, sezona kötü başlayan Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki performansı da merak ediliyor. Peki maç sonuçlarına göre puan durumunda son durum ne? İşte Spor Toto Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu

25 Kasım 2018 Pazar, 19:00 | Güncelleme:

Puan durumu yani Spor Toto Süper Lig puan durumu 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam Trabzonspor Fenerbahçe'yi ağırlarken, Kasımpaşa'da Malatyaspor ile karşılaşıyor. İşte, 13. hafta Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu ve Spor Toto Süper Lig fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (13. HAFTA)

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY A.Ş. 13 7 3 3 23 15 8 24
3.KASIMPAŞA A.Ş. 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 3 4 24 17 7 21
6.ANTALYASPOR A.Ş. 13 6 2 5 16 19 -3 20
7.MKE ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 16 17 -1 19
8.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
9.GÖZTEPE A.Ş. 12 6 0 6 15 14 1 18
10.TRABZONSPOR A.Ş. 12 4 4 4 19 18 1 16
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 5 0 8 11 18 -7 15
14.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE A.Ş. 12 3 4 5 11 15 -4 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 1 6 6 14 20 -6 9
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
23.11.2018 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 1 ATİKER KONYASPOR
 
24.11.2018 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
 
24.11.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 5 - 0 KAYSERİSPOR
 
24.11.2018 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 4 BEŞİKTAŞ A.Ş.
 
25.11.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
 
25.11.2018 16:00 AKHİSARSPOR 2 - 4 BURSASPOR
 
25.11.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
 
25.11.2018 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR
 
26.11.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

 

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