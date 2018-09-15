Puan durumunun önemi, Süper Lig'de 5. hafta heyecanıyla birlikte katlanıyor. Süper Lig puan durumu liderlik yarışında hangi takımların öne çıkacağına dair ipuçları veriyor. Geçen senenin Şampiyonu Galatasaray geçen hafta Kasımpaşa'ya kaptırdığı liderlik koltuğunu dünkü galibiyetle birlikte geri aldı. Pek haftanın geri kalan maçlarında neler olacak? İşte Süper Lig 5. hafta güncel durumu ve maç fikstürü...

PUAN DURUMU (5. HAFTA)

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 5 4 0 1 14 6 8 12 2.KASIMPAŞA A.Ş. 5 4 0 1 11 8 3 12 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 3 0 1 7 3 4 9 4.KAYSERİSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8 5.ATİKER KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8 6.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 2 1 1 8 6 2 7 8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7 9.ANTALYASPOR A.Ş. 4 2 1 1 8 8 0 7 10.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 6 7 -1 4 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4 12.BURSASPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3 13.FENERBAHÇE A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3 14.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 0 3 2 5 -3 3 15.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 0 3 1 9 -8 3 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 0 2 2 4 6 -2 2 17.AKHİSARSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (5. HAFTA FİKSTÜR)

14.09.2018 21:00 GALATASARAY A.Ş. 4 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

15.09.2018 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AKHİSARSPOR

15.09.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - KAYSERİSPOR

15.09.2018 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

16.09.2018 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

16.09.2018 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

16.09.2018 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BURSASPOR

16.09.2018 20:00 ATİKER KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

17.09.2018 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

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