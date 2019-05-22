PUBG Lite Türkiye ne zaman çıkacak soruları çığ gibi büyüyor. Dünyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan PUBG'nin yeni versiyonu Lite için geri sayım başladı. Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG Lite için ön kayıt rekoru kırıldı.

PUBG LİTE TÜRKİYE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak.

PUBG LİTE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

PUBG Lite sürümünü deneyimlemek için ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıtlar ise PUBG Lite resmi internet sayfasına ulaşarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. PUBG Lite ön kayıt başvuruları ise devam ediyor.

PUBG LİTE NASIL İNDİRİLİR, SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

İlk olarak bir PUBG hesabına sahip olmanız gerekiyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra Buradaki link üzerinden PC’nize Lite sürümünün kurulum dosyasını indirin. Dosyayı bilgisayarınıza kurun ve giriş yapmadan kapatın.

Henüz yalnızca Tayland için sunulan oyunu indirmek için VPN kullanmanız gerekiyor. VPN ile bölgenizi Tayland olarak ayarladıktan sonra indirmiş olduğunuz PUBG Lite'ı açın. Karşınıza çıkan sayfaya üyelik bilgilerinizi girin. Ardından pencerenin sol alt köşesinde yer alan turuncu butona tıklayın.

Son olarak oyuna giriş yapabilmek için denetim masasından saat ve zaman dilimini Bongkok olarak ayarlamanız gerekiyor. Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra PUBG Lite'ı oynayabilirsiniz.

PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

OSWindows 7,8,10, 64bit

CPUCore i3 2.4GHz

RAM4GB

GPUIntel HD Graphics 4000

HDD4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

OSWindows 7,8,10, 64bit

CPUCore i5 2.8GHz

RAM8GB

GPUNVIDIA Geforce GTX 660 or

AMD Radeon HD 7870

HDD4GB