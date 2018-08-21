Puebla - Atlas düellosu

Puebla ve Atlas, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Maç öncesi Puebla 4 puanla 16. sırada, Atlas 2 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Puebla, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atlas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Puebla kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Atlas kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Puebla son haftadaki Lobos BUAP müsabasında 0-1 yenildi.

Atlas ise Pachuca karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Puebla, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Atlas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atlas 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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