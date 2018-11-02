Puebla - Guadalajara maçı ne zaman?

Puebla ve Guadalajara, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 06:00. Maç öncesi Puebla 18 puanla 11. sırada, Guadalajara 16 puanla 12. sırada bulunuyor. Puebla, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guadalajara, son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; Puebla galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Guadalajara galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Puebla son haftadaki Monterrey müsabasında 1-3 kazandı.

Guadalajara ise Club America karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Puebla, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

Guadalajara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guadalajara, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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