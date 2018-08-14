Puebla - Monterrey düellosu

Meksika Kupa MX Apertura Grup 1 maçında Puebla ile Monterrey, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 05:00. Maç öncesi Puebla 3 puanla 2. sırada, Monterrey 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Puebla, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Monterrey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puebla kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Puebla son hafta oynanan Lobos BUAP maçında 0-1 yenildi.

Monterrey ise Tigres UANL karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Puebla, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Monterrey, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monterrey 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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