Puebla - Monterrey karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Puebla, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Monterrey takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:00. 7 puanlı Puebla 14. sırada bulunuyor, Monterrey 16 puana sahip ve 2. sırada. Puebla, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Monterrey son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puebla kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Puebla son hafta oynanan Monterrey maçında 0-0 berabere kaldı.

Monterrey ise Puebla maçında 0-0 berabere kaldı.

Puebla, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Monterrey, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monterrey 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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