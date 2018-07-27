Puebla - Toluca maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Puebla, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Toluca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. Puebla son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Toluca, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 253 kodlu maçı oynayanlar; Puebla galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Toluca galibiyet oranı 2.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Puebla son haftadaki Monterrey müsabasında 1-3 kazandı.

Toluca ise Pachuca karşılaşmasında 2-1 kazandı.

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