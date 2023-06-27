Farklı bir kuş türü olduğunu anlayınca Doğa Koruma ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsun geldiler ve 8 gün içerisinde annelerinin yavrularını alabileceğini söylediler. Biz de o yüzden müdahale etmedik. Şimdilik annelerinin onları büyütmesini bekliyoruz.