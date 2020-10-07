Pullarla dünya turuna 272 bin kişi katıldı

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013'te hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 180 yıllık geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga, mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.

Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Müzedeki pul sergi alanlarında 32 dokunmatik ekran bulunurken tüm pulların taranmış dijital görselleri yer alıyor. Dünya Posta Birliğine üye 192 ülkenin pullarından örnekler müzede sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.

Müzeyi ziyaret eden 92 bin 21’i öğrenci 272 bin 230 yerli ve yabancı, pullarla tarih ve dünya turuna çıkmış oldu.

- Tarihin tanığı pullar

Müzede, ilk olarak 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan puldan bugüne kadar basılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor.

Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu dokunmatik masada görülebiliyor. Bu bölümde 1900 yılından bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine aynı bölümde "İstanbul'un fethinin 500. yılı" konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikayesi anlatılırken filateli sözlüğü ve terimlerinin tanımlarına da yer veriliyor.

Müzenin "Nostalji PTT Bölümü" şeklinde tasarlanan 3 odası, geçmişteki PTT iş yeri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türk pullarının tarihi geçmişi "Atatürk", "Doğa", "Spor", "Taşıt", "Turizm", "Kültür Varlıklarımız" ve "Tarih" olarak 7 farklı temada gösteriliyor. "120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki pulların resim baskı ve renk örnekleri sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor.

- Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Müzenin bodrum katında Çocuk Kulübü yer alıyor. Ziyaretçiler müzeyi gezerken, çocukları da kendileri için hazırlanan bölümde kitaplar, görseller, dokunmatik oyunlar ve çizgi film sayesinde pullar ve mektuplar arasında eğlenceli vakit geçirebiliyor. Aynı katta toplantı ve konferanslarda kullanılması için 80 kişilik çok amaçlı salon da hizmet sunuyor.

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilerek dönüştürülmesiyle yapılan PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.