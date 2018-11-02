Puskas FC - Diosgyor maçı rakamları

Macaristan NB I maçında Puskas FC ile Diosgyor, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Puskas FC 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Diosgyor 6 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Puskas FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Diosgyor, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da Puskas FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Diosgyor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puskas FC son haftadaki Gorica müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Diosgyor, Maccabi Netanya karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Puskas FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Puskas FC, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Diosgyor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Diosgyor, 4 gol atarken 13 gol yedi.

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