Puskas FC - Varda SE maçı öncesi rakamlar

Puskas FC ve Varda SE, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:30. Ev sahibi Puskas FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Varda SE, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Puskas FC kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Varda SE kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puskas FC son hafta oynanan Budaors maçında 2-3 kazandı.

Varda SE ise Balmazujvaros karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Puskas FC, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Varda SE, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varda SE 0 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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