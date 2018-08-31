Puszcza Niepolomice - Podbeskidzie Bielsko Biala maçı öncesi rakamlar

Puszcza Niepolomice ve Podbeskidzie Bielsko Biala, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 8 puanlı Puszcza Niepolomice 13. sırada bulunuyor, Podbeskidzie Bielsko Biala 11 puana sahip ve 4. sırada. Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Podbeskidzie Bielsko Biala, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Puszcza Niepolomice kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puszcza Niepolomice son hafta oynanan Miedz Legnica maçında 1-1 berabere kaldı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, Stal Mielec karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Puszcza Niepolomice, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Podbeskidzie Bielsko Biala 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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