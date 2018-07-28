Puszcza Niepolomice - Stal Mielec sahaya çıkıyor

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Puszcza Niepolomice, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Stal Mielec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:23. Ev sahibi Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stal Mielec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puszcza Niepolomice kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Stal Mielec sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Puszcza Niepolomice son haftadaki Miedz Legnica müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stal Mielec ise Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşmasında 0-4 yenildi.

Stal Mielec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stal Mielec, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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