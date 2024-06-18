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        Haberler Dünya Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de | Dış Haberler

        Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:14
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        24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'de
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyan’a geldi.

        Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi.

        Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.

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