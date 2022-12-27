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Putin: Aliyev ve Paşinyan ile üçlü görüşme yapmayı başardık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Aliyev ve Paşinyan ile üçlü görüşme yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Putin: Aliyev ve Paşinyan ile üçlü görüşme yapmayı başardık
İHA

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün gerçekleşen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısı sonrasında liderler arasındaki ikili görüşmeler devam ediyor.

Bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yüz yüze görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleşen liderler zirvesi sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da yer aldığı üçlü zirve gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Geçtiğimiz günlerde hükümetler arası bir toplantı yaptık. Meslektaşlarımız ekonomik gelişimimizin çok iyi olduğunu söyledi. Ticaretimizde bu yılın ilk 10 ayında yüzde 73'lük bir artış oldu. Dün sizinle başladık ve üçlü görüşmeyi başardık. Elbette asıl mesele Güney Kafkasya'daki durumun bir bütün olarak çözülmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Karabağ ile ilgili her şey. Anlaştığımız gibi tüm bu konuları ayrıntılı olarak tartışacağız" dedi.

"Laçin Koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçin Koridoru'nda görev alan Rus Barış Gücü birlikleri hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil konu Laçin Koridoru'nda yaşadığımız kriz. Laçin Koridoru'nun 20 gündür kapalı olduğunu biliyorsunuz. Burası Dağlık Karabağ'daki, Rus Barış Gücü birliklerinin sorumluluk alanında. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisine göre Laçin Koridoru Rus Barış Gücünün kontrolünde bulunmalı. Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçin Koridoru, Rus Barış Gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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