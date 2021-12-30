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Haberler Dünya Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kovid-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.

Uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve virüs aşılarının üretimi ile ilgili iş birliği konusunda imkanların olduğunun altını çizen Putin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının yararına uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim."

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