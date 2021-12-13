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Haberler Dünya Putin'den çok sert G7 tepkisi
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Rusya'dan Batı ülkelerine sert tepki: Şeytanlaştırılıyor

Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya yönelik yaptırım uyarılarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Putin, ülkesinin 'şeytanlaştırılmaya çalışıldığını' söyledi.

Putin'den çok sert G7 tepkisi
Rusya'dan sert G7 tepkisi
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HABERTURK.COM / AA

Putin, G7 bakanlarının Rusya'nın komşusunu işgal etmesi halinde 'büyük sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı yönündeki uyarısına tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiltere ve müttefiklerinin suçlamalarının "bir kez daha Rusya'yı daha fazla şeytanlaştırma amacıyla yapıldığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir gündemi olmadığının altını çizdi.

Öte yandan Putin'in inkarlarına karşın ABD istihbaratı, sınırda bulunan 175 bin Rus askerinin gelecek yılın başlarında Ukrayna'ya saldırabileceğini tahmin ediyor.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI TRUSS'UN AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bu G7 Toplantısı'ndan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e çok net birleşik bir mesaj gönderdik. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesinin ciddi bir maliyeti olacak büyük sonuçları olacağı konusunda nettik" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda, İngiltere'nin nasıl yanıt vereceğine dair tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Truss, ülkesinin geçmişte Moskova'ya diplomatik mesajlar göndermek için ekonomik yaptırımları kullandığını anımsatmıştı.,3

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