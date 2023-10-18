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        Haberler Dünya Putin'den hastaneye saldırı açıklaması: Trajedi, korkunç bir olay ve felaket

        Putin'den hastaneye saldırı açıklaması: Trajedi, korkunç bir olay ve felaket

        Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Putin açıklamasında "Hastane saldırısı trajedi, korkunç bir olay ve felakettir" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:44
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        Putin'den hastaneye saldırı açıklaması
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi .

        Putin Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından konuştu.

        Putin açıklamasında İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıya yönelik "Hastaneye yapılan saldırı konusunda, orada yaşanan trajedi korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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