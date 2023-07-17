Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Putin'den 'Kırım Köprüsü' çıkışı: Yanıt vereceğiz

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin'den 'Kırım Köprüsü' çıkışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Putin, Kırım köprüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik hükümet yetkilileriyle toplandı.

        Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." diye konuştu.

        Putin, Kırım köprüsüne ikinci defa saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkililerden somut öneriler beklediğini de kaydetti.

        Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım köprüsüne gece Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

        Saldırı nedeniyle köprü araç trafiğine kapatılmıştı.

        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!