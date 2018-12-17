Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gençleri arasında giderek yaygınlaşan ve ülkede popülarite kazanan rap müziğin kontrol altına alınmasını istiyor.

Associated Press'in haberine göre, geçtiğimiz hafta St. Petersburg'da kültür danışmanlarıyla bir görüşme yapan, rap sanatçılarını yasaklamanın bir reklam etkisi yapacağını ve bu isimlerinin popülerliklerini artıracağını belirterek, "Eğer durdurmak imkansızsa, o zaman öncülük edelim ve yönlendirelim" dedi.

Rap müziğin 'seks, uyuştucu ve isyan' temasını temel edindiğini belirten Putin'in asıl endişesinin uyuşturucu teması olduğunu ve bunu 'bir ulusun yozlaşma yolu' olarak tanımladığı ifade edildi.

Putin'in rap müziği kontrol altına almak istemesi yönündeki haberler, Rus polisinin rap müzisyenlerine yönelik operasyonlarından sonra geldi.

Geçtiğimiz ay, Husky ismiyle bilinen bir Rus rapçinin Krasnodar'da vereceği konser iptal edilmiş, Husky de doğaçlama bir performans sergilemişti. Youtube'de şarkıları 6 milyondan fazla dinlenen 25 yaşındaki rapçi, polis tarafından gözaltına alınmadan önce bir arabanın üzerine çıkmış ve yüzlerce hayranının desteği arasında, "Şarkımı söyleyeceğim, en dürüst müzik" ifadelerini kullanmıştı.

Husky'nin şarkılarında fakirlik, yolsuzluk ve polis şiddeti gibi öğeler yer alıyor.

30 Kasım'da ise bir diğer rapçi Gone.Fludd, kendi ifadesiyle 'düşünülebilecek her polis teşkilatından' gelen baskılar nedeniyle iki konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Hip hop sanatçısı Allj de, Yakutsk kentinde vereceği konseri gelen tehditler nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın en ünlü rap müzik gruplarının ülke genelindeki konserlerinin bir bir iptal edilmesinden sonra devreye Kremlin girdi.

Rusya’da yaşanan rap ve rock müzik krizine Kremlin de dahil oldu. Rus savcıları ülkenin en ünlü rap ve rock müzik grupları Allj, IC3PEAK, Friend zone ve Husky gibi müzik gruplarının ülke genelinde konserlerini iptal eden kararlar almaya başladı.

Ekim ayı sonunda Krasnodar’da konser veren Husky’nin konseri sırasında olaylar çıkmış, olayların ardından Husky grubunun solisti Dmitry Kuznetsov önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Özellikle Rus gençlerin tepkisinden sonra mahkemeye çıkarılan Dmitry Kuznetsov, olaylarda yaşanan maddi zararların karşılanması üzerine serbest bırakılmıştı. Fakat bu yaşanan olaylardan sonra Rusya genelinde birçok Rus savcılar, Rap ve Rock müzik gruplarının konserlerini bir bir iptal etmeye başladı. Yaşanan yasaklamaların ardından Husky grubu sokak konseri düzenleyerek yasakları protesto etti. Ayrıca bazı müzik gruplarının klipleri birçok platformda yasaklandı. Özellikle sosyal medyadan yükselen protestoların ardından durum Kremlin sarayına kadar ulaştı.

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