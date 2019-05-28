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Putin'den sevgilisinin doğum haberlerine sansür!

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden 35 yaş küçük 'gizli sevgilisi' eski jimnastikçi Alina Kabaeva ikiz bebek doğurduğu iddiaları basında yer buldu. Rus lider ile Kabaeva'nın bir süredir birlikte olduğu iddia edilirken, ilişki doğrulanmadı. Ancak Rus basınında Putin'in baba olduğu yönünde çıkan haberlere sansür geldi

Vladimir Putin

Kabaeva'nın geçen yıl kendisinden 35 yaş büyük olan Putin (66) ile evlendiği iddia edilmişti. Putin'in ilk evliliğinden 2 kızı var. İddialar doğru ise ikizlerle Putin 6'ncı kez baba oldu.

Rus basınının iddiasına göre, 36 yaşındaki Kabaeva, ikiz erkek çocuklara sahip oldu. Profesyonel spor hayatını bıraktıktan sonra milletvekilliği de yapan Kabaeva'nın 2 çocuğu daha var.

 

2009 yılında evlenmeden doğurduğu ve Dmitry adını verdiği oğlunun ise Putin'e benzerliği gözlerden kaçmamıştı.

Rus basınında yer alan haberlerin yayından kaldırılması dikkat çekti. Haberlerin Putin'in baskısıyla silindiği öne sürülüyor.

 

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