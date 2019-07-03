Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda, ülkelerini temsilen Rusya'da görev yapan 18 büyükelçinin güven mektubunun alındığı törende önemli açıklamalar yaptı. Törende Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosta Rika, Seyşeller, Botsvana ve geçtiğimiz Ocak ayında göreve başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın güven mektupları sunuldu.

PUTİN'İN TÜRKİYE VE ERDOĞAN SÖZLERİ

Putin, nisan ayında Moskova'da yapılan Rusya-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının verimli geçtiğini hatırlatarak "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve TürkAkım doğal gaz boru hattının yapımı gibi büyük ve önemli projeler başarıyla uygulanmaktadır. Pek çok ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var." dedi.

Törende Türkiye ile ilgili geniş ifadelere yer veren Putin, "Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör" dedi. Rus lider, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliğin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.