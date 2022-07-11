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Haberler Dünya Putin'den 'Ukrayna' konulu kritik kararname
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Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal süreci devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'nden kritik bir düzenleme geldi. Putin, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde ikamet edenleri kapsayacak bir şekilde, 'Rus vatandaşı olma şartlarını kolaylaştıran' kararname yayımladı.

Putin'den 'Ukrayna' konulu kritik kararname
Putin'den 'Ukrayna' konulu kritik kararname
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu.

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