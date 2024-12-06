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        Haberler Ekonomi Enerji Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank’a yapılmasına yönelik mecburiyeti kaldırdı - Enerji Haberleri

        Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank’a yapılmasına yönelik mecburiyeti kaldırdı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank'a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:45
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        Putin, Gazprombank zorunluluğunu kaldırdı
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        Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

        Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank’a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

        Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

        ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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