Putin, "dost olmayan ülkelerle" yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti - İş-Yaşam Haberleri

Putin, "dost olmayan ülkelerle" yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti - İş-Yaşam Haberleri

Putin, "dost olmayan ülkelerle" yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti

Anadolu Ajansı Giriş: 08.08.2023 - 16:44 Güncelleme: 08.08.2023 - 16:44 facebook

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