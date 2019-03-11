Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı Vladimir Putin için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa'ya açılacağını duyurdu. Bakan Manturov, 2021 yılından itibaren Avrupa'ya açılacak Aurus'un Putin için özel ürettiği yüksek güvenlikli ve ağır zırhlı 'Senat' model limuzini de özel siparişle satılacağını açıkladı. Manturov, satış için yerel dağıtıcılar ile görüşüldüğünü kaydetti.

Manturov ayrıca, Aurus'un sedan, limuzin, SUV ve minivan modelleri üreteceği açıkladı.

Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi.