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HaberlerDünya
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Putin: “Filistin sorununun çözümüne dair konuların arka plana veya kenara atılmaması önemli”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgede kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, “Konunun hassaslığı ve tüm dünya için taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda, Filistin sorununun çözümüne dair konuların uluslararası siyasetin arka planına veya kenara atılmaması önemlidir.” dedi.

Putin: “Filistin sorununun çözümüne dair konuların arka plana veya kenara atılmaması önemli”
Putin'den kritik Filistin açıklaması
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AA

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Putin, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ın, Rusya’nın Filistin ile İsrail arasındaki soruna nasıl bir katkı sağlayabileceğine yönelik sorusunu yanıtladı.

Özhan’ın “Geçen ay, Filistinli sivillere yönelik şiddetin kayda değer şekilde arttığına şahit olduk. Önemli bir Müslüman nüfusa sahip ve İsrail’le güçlü ilişkilere sahip Rusya, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara nasıl bir diplomatik katkı sağlayabilir?” sorusunu yanıtlayan Putin, Rusya’nın İsrail ve Filistin’le çok iyi ve dostane ilişkilerinin olduğunu söyledi.

"ARAP ÜLKELERİ VE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bölgedeki ilişkilerin farklı ülkeler arasında, özellikle Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Putin, “İlişkiler bir kez yeniden kurulduğunda, bu ülkelerin ve milletlerin her zaman yararınadır.” diye konuştu.

Mevcut tüm konuları tartışmak için çok taraflı bir platform oluşturmaya ve çok taraflı bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Putin, “Uluslararası toplumun özel ilgi göstermesi gereken bazı konular var. Şu anda, İsrail-Filistin sorunu çözülmeden bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının mümkün olmayacağına şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"KONU HASSAS"

Filistin içerisindeki farklılıkların üstesinden gelinmesinin de önemli bir unsur olduğunu belirten Putin, “İsrail yerleşimleri meselesi de söz konusu ama biriken başka meseleler de var. Bütün bunlar dikkatli bir çalışma gerektirir. Konunun hassaslığı ve tüm dünya için taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda, Filistin sorununun çözümüne dair konuların uluslararası siyasetin arka planına veya kenara atılmaması önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, mevcut sorunların, o bölgede yaşayan her iki halkın da çıkarları açısından çözülmesini umduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“İki devletli çözümün, yani Filistin devletinin ve İsrail devletinin kurulması gibi temel sorunların bu topraklarda yaşayan her iki halkın, milletlerin çıkarları açısından çözülmesini umuyoruz.

Bu çözüm, uzun vadeli perspektifi de olduğu gibi hesaba katmalıdır. Mevcut kısa vadeli çıkarlar tarafından yönlendirilmemek çok önemlidir. Yapmamız gereken, kalıcı ve uzun vadeli bir barışı aklımızda tutmaktır. Yaptığımız kısa sohbetten yola çıkarak, bu eski sorunu çözmek için bir reçete bulabileceğimi sanmıyorum ancak Rusya, diğer katılımcılarla birlikte Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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