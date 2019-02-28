Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Putin, Rusya'ya ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşme üzerine açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Putin ve Netanyahu'nun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Filistin ve İsrail arasındaki ilişkiler, Suriye meselesi gibi konular üzerine görüştüklerini aktardı.

İkili görüşmeye geçmeden önce Netanyahu, Putin'i Kudüs'e davet etti. Daveti kabul eden Putin'in, Leningrad Kuşatması üzerine bir konferansa katılacağı öğrenildi.

RUSYA İLE İSRAİL ARASINDAKİ KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Görüşmede İsrail'in 18 Eylül'de Suriye hava sahasında seyreden Rus savaş uçağını düşürmesi görüşüldü. Görüşmede krizin atlatıldığı ve iki ülkenin işbirliğine devam edeceği öğrenildi. Görüşmede İsrail tarafının, Suriye'deki faaliyetlerine, Rusya'nın güvenliğini ön planda tutarak devam edeceği garantisi verildiği açıklandı.

Putin, görüşmede Orda Doğu'daki krizin ve güvenlik sorunlarının görüşüleceğini belirterek, "Orta Doğu bölgesindeki durumu tartışmak, güvenlik meseleleri hakkında konuşmak çok önemli. Uzun zaman önce bu toplantıyı yapmayı kabul ettik. Üst düzey istişareler gerekiyor" dedi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı mücadeleye devam ettireceğini açıkladı.

PUTİN İLE NETANYAHU ANLAŞTI: YABANCI SAVAŞÇILAR SURİYE'DEN ÇEKİLECEK

Putin ile Netanyahu, yabancı savaşçıların Suriye'den çekilmesi için ortak bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.



Görüşmede Suriye iç savaşını masaya yatıran iki lider, ortak çalışma kararı aldı. Alınan karara göre Rusya ve İsrail, yabancı savaşçıların Suriye'den çekilmesi için, başka ülkelerle birlikte, bir grup kuracak. Öğrenilen bilgilere göre, iki lider, grubun kurulması için, savaşın müdahili diğer taraflarla ivedilikle görüşülmesi konusunda anlaştı. Netanyahu, "Aramızdaki doğrudan bağlantı, sorunların ve çatışmaların olmamasını garanti ediyor ve bölgemizdeki istikrarı ve güvenliği sağlıyor" diye konuştu.



Diplomatik kaynaklar, Putin'in, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine sınırlama getirmediğini iddia etti.