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Putin'in danışmanı Surkov: geleceğin ideolojisi Putinizm olacak, herkes buna alışmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey danışmalarından Vladislav Surkov, "Putinizm'in geleceğin ideolojisi olacağını" savundu. Surkov, 'Putinizm'in uzun ömürlü bir sistem olarak tasarlandığını, şimdiden bazı dayanıklılık testlerini geçtiğini savundu.

Giriş: 12.02.2019 - 17:26 | Güncelleme:  
- Getty Images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey danışmalarından Vladislav Surkov, "Putinizm'in geleceğin ideolojisi olacağını" savundu.

Surkov, Nezavisimaya gazetesindeki makalesinde Putin'in siyasi sistemini "muhteşem bir yüzyılın" beklediğini savunarak "Dünya henüz Putinizmi konuşmuyor ama zaman içinde karşıtları bile Putinizmi taklit edecek" dedi.

Putin yönetiminin perde arkası ideologlarından biri olarak tanımlanan Surkov, yazısında Kremlin'in kriz yaşadığı iddialarını reddederek "Putinizm'in uzun ömürlü bir sistem olarak tasarlandığını, şimdiden bazı dayanıklılık testlerini geçen sistemin özgün ve organik olduğu için onlarca yıl boyunca yaşayacağını" öne sürdü.

'Gözetimli demokrasi'

Kremlin'in 2000'li yıllardaki iç stratejisinden sorumlu olan Surkov, Rusya'daki post modern otoriter yönetim modelinin mimarı ve "rejimin entelektüel kalbi" olarak kabul ediliyor. Surkov, Rusya'daki mevcut sistemi "gözetimli demokrasi" olarak tanımlıyor.

Vladislav Surkov Putin'i "dinleyen, anlayan ve gören bir lider" olarak tarif ettiği yazısında şöyle devam ediyor:

"Rusya, bugün Batı olgularını ve kurumlarını reddettiği için güçlü bir ülke. Bu tür kurumlar sadece bir tercih yanılgısından ibaret. Rusya'nın modern devlet modelinin çıkışı ve devamı güvene bağlı. Bu modelle, güvensizlik ve tenkit üreten Batı modeli arasındaki temel fark bu. Bizim gücümüz buradan kaynaklanıyor."

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'Dördüncü büyük devlet inşası modeli'

"Zamanla Putin'in Rusyası, Büyük İvan (15'nci yüzyıl),Büyük Petro (18'nci yüzyıl) ve Vladimir Lenin'in (20'nci yüzyıl) ardından dördüncü büyük devlet inşası modeli olarak kabul edilecek."

Surkov yazısında yabancı hükümetlerin Putin'in sistemini yakından izlediklerini öne sürerek şöyle devam etti:

"Çünkü Rus siyasi algoritması bugün Batı demokrasilerinde yaşanan çalkantıyı uzun zaman önceden öngördü. Rusya, Batı'nın aklıyla oynuyor. Değişen bilinçleriyle nasıl başedeceklerini bilmiyorlar."

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in, Surkov'un "güçlü, ilginç ve derin" makalesini henüz okumadığını söyledi.

BBC TÜRKÇE

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