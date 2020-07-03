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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halk oylaması sonucunda Rusya Anayasası'nda yapılması kabul edilen yeni düzenlemelerin yarın yürürlüğe koyulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya'da Vladimir Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açan anayasa değişikliği referandumunda yüzde 77.9 'evet' oyuyla sonuçlanmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in imzaladığı kararname uyarınca Rusya Anayasası'nda yapılması kabul edilen değişiklikler, yarın yürürlüğe girecek.

Yapılacak değişikliklerle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te görev süresi sona erdiğinde 6 yıllık 2 dönem daha aday olabilecek.

TARTIŞMA YARATAN DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa değişikliği içerisinde yer alan "Rusya'nın kurucusu olan halkın dili Rusçanın devlet dili olduğu" ifadesi de Rusya'da yaşayan Türk ve diğer milletler arasında tartışmalara neden olmuştu.

Rusya’nın kuruluşunda sadece Rus milletinin olduğu anlayışının öne çıktığı bu değişiklik ile diğer milletlere mensup olanların ülkenin kuruluşunda yok hükmünde sayıldığı öne sürülmüştü.

Putin’in Rusya Federasyonu’nda bulunan diğer milletlerin eğitimde ana dilini Rusça yapan 3 Ağustos 2018’de imzaladığı yerel dillerde eğitime ilişkin yasanın bugünkü yapılacak anayasa değişikliği ile daha da sağlamlaşacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Söz konusu yasa federasyonda bulunan diğer milletlerin Rusça olmayan dillerini eğitimde seçmeli hale getirmiş ve Rusça haricindeki resmi dilleri zorunlu eğitim dili olmaktan çıkarmıştı.