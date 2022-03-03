Putin kimleri dinliyor? 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlattığını duyurdu. Rus işgalinde 8. güne girilirken Putin'in yakın çevresinde kimler var?

RUSYA SAVUNMA BAKANI - SERGEY ŞOYGU

Putin'in başkanlığının en kritik döneminde kulağı Rusya Savunma Başkanı Sergey'de. Şoygu, Putin ile Sibirya'ya balık tutma gezilerine giden biri ve geçmişte potansiyel bir halef olarak görülüyordu.

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şoygu'nun Kiev'e yürümesi gerekiyordu; o savunma bakanıydı ve kazanması gerekiyordu" dedi.

2014'te Kırım'ın askeri olarak ele geçirilmesinden sorumluydu. Aynı zamanda İngiltere'nin Salisbury kentinde, 2018'de bir kişinin ölümü ve üç kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminden, Rus muhalif lideri Aleksey Navalny'e 2020’de yapılan saldırıdan da sorumlu.

Rus güvenlik uzmanı ve yazar Andrei Soldatov, savunma bakanının hâlâ Putin'in duyduğu en etkili ses olduğuna inanıyor. "Şoygu sadece ordudan sorumlu değil, aynı zamanda kısmen ideolojiden de sorumlu ve Rusya'da ideoloji çoğunlukla tarihle ilgili ve bunu kontrol ediyor."

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI - VALERY GERASİMOV

Genelkurmay başkanı olarak, Ukrayna'yı işgal etmek ve bunu hızlı bir şekilde tamamlamak Gerasimov'un işiydi, ancak yetersiz bulundu.

1999 Çeçen Savaşı'nda orduyu komuta ettiğinden beri Putin'in askeri operasyonlarında önemli bir rol oynadı ve geçen ay Belarus'taki askeri tatbikatları denetleyerek Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın planlanmasında ön saflarda yer aldı.

Rus uzmanı Mark Galeotti tarafından "gülmeyen" General Gerasimov, Kırım'ı ilhak etmek için yapılan askeri herakatta da önemli bir rol oynadı. Soldatov, "Putin her yolu ve her taburu kontrol edemez. Savunma bakanı üniformalarını sevebilir, ancak askeri eğitimi yoktur ve profesyonellere güvenmek zorundadır" dedi.

GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI - NIKOLAI PATRUSHEV

University College London'dan Ben Noble, "Patrushev, Batı'nın yıllardır Rusya'yı almaya çalıştığını düşünen en şahin kişidir" dedi.

Patrushev, Rusya'nın ikinci şehrinin hala Leningrad olarak bilindiği St Petersburg'da 1970'lerden beri Putin ile birlikte çalışan üç kişiden biri. Diğer iki kişi ise, güvenlik servisi şefi Alexander Bortnikov ve dış istihbarat başkanı Sergei Naryshkin. Bu üç kişinin Putin’e en yakın kişiler olduğunu belirtti.

Putin üzerinde Patrushev kadar az etkisi olan çok az kişi var. Kendisiyle komünist dönemde eski KGB'de çalışmakla kalmadı, 1999'dan 2008'e kadar KGB’nin yerini alan FSB organizasyonunun başına geçti.

Rus Güvenlik Konseyi’nin işgalden üç gün önce yaptığı toplantıda, Patrushev, ABD'nin "somut hedefinin" Rusya'yı parçalamak olduğunu" söyledi. Ben Noble, "Nikolai Patrushev testi geçti. En büyük savaş çığlığına sahip olan o ve Putin'in daha uç bir konuma geçtiğine dair bir his var" dedi.

RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ - ALEXANDER BORTNIKOV

Kremlin gözlemcileri, Putin'in güvenlik servislerinden aldığı bilgilere diğer tüm kaynaklardan daha fazla güvendiğini ve Alexander Bortnikov'un Putin'in iç kutsal alanının bir parçası olduğunu söylüyor.

Nikolai Patrushev, FSB liderliğini Bortnikov’a devretti. Her ikisinin de Putin’e yakın olduğu biliniyor.

Andrei Soldatov ise, "Bortnikov, önemli biri ama Putin’e meydan okumak veya diğerleri gibi tavsiye vermek için orada değil" dedi.

RUSYA DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI - SERGEY NARYSHKIN

Eski Leningrad hayaletleri üçlüsünü tamamlayan Sergei Naryshkin, kariyerinin büyük bölümünde Putin'in yanında kaldı.

Rus Güvenlik Konseyi’nde işgalden üç gün önce Putin ve Naryshkin arasında geçen diyalog gündeme damga vurmuştu. Durumla ilgili değerlendirmesi sorulduğunda Naryshkin kızardı, sözlerini yumuşattı, ancak Putin "Tartıştığımız şey bu değil." Yanıtını vermişti.

Ben Noble BBC'ye verdiği demeçte, "Şok ediciydi. İnanılmaz derecede soğukkanlı ve aklı başında" dedi. Ancak Andrei Soldatov ise, "Putin, yakın çevresiyle oyun oynamayı seviyor, bu da Naryshkin'i bir aptal gibi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Rus Tarih Kurumu'na da başkanlık ediyor ve Soldatov'a göre, Putin'in eylemlerine ideolojik temeller sağlamada çok önemli.

Geçen yıl BBC'nin Moskova muhabiri Steve Rosenberg'e verdiği röportajda Rusya'nın zehirlenmeler ve siber saldırılar düzenlediğini veya diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ettiğini yalanlamıştı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI - SERGEY LAVROV

18 yıldır Rusya'nın en üst düzey diplomatı olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karar almada büyük rolü olmadığı düşünülse de Rusya'nın durumunu dünyaya sunuyor.

71 yaşındaki Lavrov, Putin'in geçmişe büyük ölçüde güvendiğinin bir başka kanıtı. Lavrov, Ukrayna ile ilgili düşmanca bir şey demekten kaçındı ve Ukrayna konusunda daha fazla diplomatik görüşmeyi savundu ancak Putin onu görmezden gelmeyi seçti.

BM Silahsızlanma Konferansı'na video mesaj gönderdiği sırada katılımcıların salonu terk etmesini umursamadı.

RUSYA FEDERAL MECLİSİ FEDERASYON KONSEYİ BAŞKANI - VALENTINA MATVIYENKO

Putin'in yönetiminde nadir görülen kadın yetkililerden olan Matviyenko, Rus kuvvetlerinin yurt dışına konuşlandırılmasını oylamasını kolaylaştırarak işgalin önünü açtı.

Matviyenko, 2014'te Kırım'ın ilhakını yönlendirmeye yardımcı olan St Petersburg'dan Putin'e sadık isimlerden bir başkası. Ancak birincil karar verici olarak kabul edilmiyor.

RUSYA ULUSAL MUHAFIZLARI LİDERİ- VİKTOR ZOLOTOV

Putin'in eski bir koruması olan Zolotov, altı yıl önce kurduğu Rusya Ulusal Muhafızları'nı yönetiyor.

Zolotov'un kişisel sadakatinden emin olan Putin, Ulusal Muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.

Vera Mironova, "Rusya birkaç gün içinde işgali tamamlayamayınca ordunun başarısız olduğu ortaya çıktı ve Ulusal Muhafızlar liderliği aldı. Ancak sorun şu ki, ulusal muhafız liderinin askeri eğitimi yok ve kuvvetinde tank olmadığı için de saldırılara açık." dedi.

BAŞKA KİMİ DİNLİYOR?

Başbakan Mihail Mişustin'in ekonomiyi kurtarma görevi var ama savaş hakkında çok az söz hakkı var.

Siyasi analist Yevgeny Minchenko'ya göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ve Rosneft devlet petrol devi başkanı Igor Sechin de Putin’e yakın.

Putin'in çocukluk arkadaşları olan milyarder kardeşler Boris ve Arkady Rotenberg de uzun zamandır Putin'e yakın isimler arasında.