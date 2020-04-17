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Putin: "Kovid-19, zirve noktasına henüz ulaşmadı, ülkenin hazırlıklı olması gerekiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda koronavirüsün ülkedeki durumu hakkında görüştü. Salgının henüz zirve noktasına gelmediğini belirten Putin, tüm ülkenin mücadele için hazırlıklı olmasını belirtti.

Vladimir Putin
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve noktasına henüz ulaşmadığını belirterek "Tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumunu ele aldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık merkezlerinin inşa edildiğini aktaran Putin, "Moskova’da 500 yataklı ve Nijniy Novogorod kentinde Savunma Bakanlığına ait 60 yataklı hastanenin açılışı yapıldı. Bu merkezler, birkaç haftada sıfırdan inşa edildi." ifadesini kullandı.

Putin, toplam 16 hastanenin Savunma Bakanlığınca inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Virüsün yayılmasıyla ilgili yüksek risklerin bulunduğuna dikkati çeken Putin, "Zirve noktasına henüz ulaşılmadı. Vakaların sayıları, sadece Moskova’da değil ülkenin diğer bölgelerinde de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Moskova'nın ilk önce Kovid-19'un baskısına uğradığını belirten Putin, "Sadece büyük şehirlerin değil tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

Putin, tüm hastanelerin gerekli uzman sayısı ve malzemeyle donatılması gerektiğini kaydetti.

VAKALARIN YÜZDE BEŞİ ÇOCUK 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova, Kovid-19 tespit edilenlerin yüzde 80’nin 60 yaş altı, yüzde 15'nin 60 yaş üstü ve yüzde 5'inin de çocuk olduğunu bildirdi.

Popova, Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, 32 bin 8 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

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