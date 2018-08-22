Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiyalı Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında NATO’nun Rusya sınırlarında askeri tatbikat yaptığını söyledi.

NATO’nun Baltık bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'nın yakın çevresinde tatbikat yapma hazırlığında olduğunu belirten Putin, Rusya’nın sınır bölgelerde hassas davrandığını ama NATO’nun tavrı karşısında sınırdaki gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Sınırda neler olup bittiğini ciddiye aldıklarını belirten Putin, "Askeri birliklerimizi sınırlarımızdan uzaklaştırmayıp NATO ülkelerine yaklaştırmıyoruz. NATO askeri altyapısı ise sınırlarımıza doğru ilerliyor, sınırlarımıza yakın personel ve ekipman sayısı artıyor, daha fazla tatbikat gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

NATO ile müzakere etmek istediklerini söyleyen Putin, “NATO ile bir görüşme gerçekleştirmek için hazırlandık, ama onlar bunu reddetti. Bunun yapıcı bir duruş olduğunu düşünmüyorum. Bunun değişeceğini umut ediyorum” dedi.

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