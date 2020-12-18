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Putin: Navalni'yi öldürmek isteyen Rusya olsaydı şimdiye kadar ölmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin: Navalni'yi öldürmek isteyen Rusya olsaydı şimdiye kadar ölmüştü
BBC TÜRKÇE
- EPA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağustos ayında muhalif siyasetçi Aleksey Nalani'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.

Putin halkın gelirinin azalmakta olduğunu kabul etti "Fakat Rus halkı geçmişte daha zor zamanları atlattı" dedi.

Daha önce 2024'de ulaşılacağı açıklanan bir dizi stratejik hedefin 2030'a ertelenmesi hakkındaki soruya ise "Buna erteleme demek doğru olmaz. Koronavirüs salgını planlarımızda bazı değişiklikler yapmamızı gerektirdi" yanıtını verdi. Hedefler arasında sağlıktan altyapı yatırımlarına kadar pek çok vaat vardı.

2024 konusunda

Putin 2024'teki seçimde aday olup olmamaya daha karar vermediğini, bunu konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bu yıl yapılan yasal değişikliklerle Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasının yolu açılmıştı.

Ukrayna ile yaşanan gerilime de değinen Putin, Dobas bölgesinde isyancıların kontrolündeki yerlere desteklerini artıracaklarını açıkladı, Ukrayna'da iktidara gelen liderlerin sorunun çözümü için cesur davranamadığını söyledi.

Putin ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rusya'dan Almanya'ya gidecek Kuzey Akım 2 boru hattını tamamlayacaklarını da ekledi.

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