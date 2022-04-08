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Putin, Rus siyasetçi Jirinovskiy'nin anma törenine katıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin (LDPR) lideri Rus politikacı Vladimir Jirinovskiy'nin anma törenine katıldı.

Putin, Rus parlamentosuna yakın bir konumda bulunan Birlikler Meclisi binasında Jirinovskiy'nin açık tabutuna çiçek bıraktı.

BATI KARŞITI SÖYLEMLERİYLE TANINIYORDU

Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden olup Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Jirinovskiy, 26 Nisan 1946’da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu.

İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiren Jirinovskiy, popülist ve milliyetçi söylemiyle tanınıyor.

Jirinovskiy, devlet başkanlığına çok kez aday oldu ancak kazanamadı.

Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi.

En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise Jirinovskiy oyların sadece yüzde 6’sını alabildi.

Liberal Demokrat Partisi Başkanı Jirinovskiy'nin 6 Nisan'da hayatını kaybettiği bildirildi. 75 yaşındaki Jirinovskiy, COVID-19 teşhisiyle 2 Şubat'tan bu yana Moskova'da kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.