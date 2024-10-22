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        Haberler Dünya Putin, Rusya ile Çin ticaretinin büyüdüğünü belirtti | Dış Haberler

        Putin, Rusya ile Çin ticaretinin "olumsuz dış etkilere rağmen" büyüdüğünü belirtti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le yürüttükleri işbirliğinin dünyanın dengeleyici unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Geçen yıl karşılıklı ticarette kaydedilen rekorun ardından, Rusya ve Çin, olumsuz dış etkilere rağmen ekonomik büyüme ve işbirliği eğilimini sürdürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:32
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        Putin, Rusya ile Çin ticaretinin büyüdüğünü belirtti
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        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Putin ile bir araya geldi.

        İki ülke arasındaki beşeri bağların güçlendiğini anlatan Putin, "Dün Kremlin'deydim ve Rusya'nın kalbinde, Moskova'da, Kremlin'de çok sayıda Çin turist gördüm." ifadesini kullandı.

        Putin, Çin'le varılan anlaşmalar kapsamında enerji, sanayi, yüksek teknoloji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Rusya'nın Çin'le yürüttüğü işbirliğine önem verdiğini vurgulayan Putin, "Rusya-Çin işbirliği, dünya sahnesindeki başlıca denge unsurlarından birisidir. Küresel güvenliği ve adil bir dünya düzenini sağlamak için tüm çok taraflı platformlarda eşgüdümü daha da artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        İki ülke arasındaki ticari ilişkileri de değerlendiren Putin, "Geçen yıl karşılıklı ticarette kaydedilen rekorun ardından, Rusya ve Çin, olumsuz dış etkilere rağmen ekonomik büyüme ve işbirliği eğilimini sürdürüyor. Ticaret hacmimizi bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 4,5 arttı." dedi.

        Şi de görüşmede yaptığı konuşmada, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin "iki büyük güç" arasında yapıldığını ve üçüncü tarafları hedeflemediğini söyledi.

        Dünyanın köklü bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Şi, "BRICS, belki de gelişen dünya ve yükselen piyasa ülkelerini birleştirmek için en önemli işbirliği platformlarından birisidir. Eşit, düzenli birçok kutupluluğun ve genel olarak kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna yönelik bir unsur olarak hareket eder." şeklinde konuştu.

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