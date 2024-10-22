Putin, Rusya ile Çin ticaretinin büyüdüğünü belirtti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Putin ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki beşeri bağların güçlendiğini anlatan Putin, "Dün Kremlin'deydim ve Rusya'nın kalbinde, Moskova'da, Kremlin'de çok sayıda Çin turist gördüm." ifadesini kullandı.

Putin, Çin'le varılan anlaşmalar kapsamında enerji, sanayi, yüksek teknoloji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Rusya'nın Çin'le yürüttüğü işbirliğine önem verdiğini vurgulayan Putin, "Rusya-Çin işbirliği, dünya sahnesindeki başlıca denge unsurlarından birisidir. Küresel güvenliği ve adil bir dünya düzenini sağlamak için tüm çok taraflı platformlarda eşgüdümü daha da artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.